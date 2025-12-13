Ο Πάμπλο Λάσο επίσημα στην Εφές Αναντολού μέχρι το 2027

Ο Πάμπλο Λάσο είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της Εφές Αναντολού και θα έχει συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι 2027.

Μετά την αποχώρηση του Ιγκόρ Κοκόσκοφ το όνομα του Πάμπλο Λάσο «έπαιζε» πολύ δυνατά για να αναλάβει τα ηνία της Εφές Αναντολού. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία και ο Ισπανός θα είναι ο νέος προπονητής της τουρκικής ομάδας.

Η Εφές δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, μιας και έχει 5 νίκες στην Euroleague και οι ιθύνοντες της ομάδας είδαν στο πρόσωπο του Λάσο τον ιδανικό αναμορφωτή της ομάδας, μετά το αποτυχημένο πέρασμα του Κοκόσκοφ.

Η τελευταία δουλεία του Ισπανού ήταν στην Μπασκόνια, όπου δεν είχε ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα.