Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια για το παιχνίδι της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο (24/03/26, 21:30, Live από το Newsit.gr) εκτός έδρας τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο να ταξιδεύει μαζί με την ομάδα στην ισπανική πόλη.

Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος βρίσκονται σταθερά στο πλευρό της ομάδας και αυτή τη φορά, ο δεύτερος αναχώρησε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού για τη Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες δίνουν πλέον “μάχη” για την πρώτη θέση της κατάταξης και θα ψάξουν κόντρα στις “νυχτερίδες”, μία νίκη που θα τους εδραιώσει στη δεύτερη θέση και μπορεί να τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε.