Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον Αντριάνο Μπρέγκου έως το 2028

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι και επίσημα ο Αντριάνο Μπρέγκου, με τους Αγρινιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του νεαρού Έλληνα μέσου από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028.

Ο Παναιτωλικός τον πήρε από τον Παναθηναϊκό ως έμψυχο αντάλλαγμα στο πλαίσιο της μετακίνησης του Σωτήρη Κοντούρη στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ποδοσφαιριστής πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο για 2.5 χρόνια με τον Παναιτωλικό.

“Στο έμψυχο δυναμικό του Παναιτωλικού εντάσσεται ο Αντριάνο Μπρέγκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 09.05.2006 και αναδείχτηκε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Το καλοκαίρι του 2024 έγινε επαγγελματίας. Παράλληλα αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες, από την Παίδων έως και την Ελπίδων. Ο αριθμός της φανέλας του θα είναι το 30

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!”, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.