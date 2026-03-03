Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της Euroleague με τη Ζαλγκίρις

Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center Athens στην 31η αγωνιστική της Euroleague
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/03/26, 21:30) και ανακοίνωσε sold out για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν.

Εννιά μέρες πριν το τζάμπολ του αγώνα με τη Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων και η ατμόσφαιρα θα είναι ξανά «καυτή» στο Telekom Center Athens.

«Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια», έγραψε η πράσινη ΚΑΕ στην ανακοίνωση του sold out για το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής.

 

Πριν το παιχνίδι με τους Λιθουανούς, μεσολαβεί το ντέρμπι των αιωνίων» για την 30η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο θα γίνει στο ΣΕΦ (06/03/26, 21:15) και θα κρίνει πολλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

