Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το παιχνίδι της Euroleague με τη Ζαλγκίρις

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague (12/03/26, 21:30) και ανακοίνωσε sold out για ακόμα μία φορά τη φετινή σεζόν.

Εννιά μέρες πριν το τζάμπολ του αγώνα με τη Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την εξάντληση των εισιτηρίων και η ατμόσφαιρα θα είναι ξανά «καυτή» στο Telekom Center Athens.

«Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια», έγραψε η πράσινη ΚΑΕ στην ανακοίνωση του sold out για το παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής.

One more game at Telekom Center Athens is officially a FULL house. You simply NEVER STOP showing up! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4GsebFFFXw — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 3, 2026

Πριν το παιχνίδι με τους Λιθουανούς, μεσολαβεί το ντέρμπι των αιωνίων» για την 30η αγωνιστική της Euroleague, το οποίο θα γίνει στο ΣΕΦ (06/03/26, 21:15) και θα κρίνει πολλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.