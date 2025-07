Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Λορέντζο Μπράουν

Ολοκληρώθηκε το “διαζύγιο”. Παναθηναϊκός και Λορέντζο Μπράουν ακολουθούν χωριστούς δρόμους, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Λορέντζο Μπράουν δεν μπόρεσε ποτέ να δείξει τον καλό του εαυτό στον Παναθηναϊκό και αποχωρεί μετά από μια σεζόν συνεργασίας -οδεύοντας προς την Αρμάνι Μιλάνο- με το “τριφύλλι” του εύχεται καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Το “διαζύγιο” μεταξύ των δύο πλευρών ήταν κάτι αναμενόμενο και “οριστικοποιήθηκε” μετά και την απόκτηση του Τι Τζέι Σορτς. “Σε ευχαριστούμε Λορένζο Μπράουν! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το επόμενο κεφάλαιό σου”, ανέφεραν οι «πράσινοι» στο επίσημο… αντίο προς τον παίκτη.

Thank you Lorenzo Brown!



