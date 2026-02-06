Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από την Σλάβεν Μπελούπο έναντι 5.200.000 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Γιάγκουσιτς θα φοράει από εδώ και στο εξής τη φανέλα του Παναθηναϊκού, αφού ανάγκασε τους πράσινους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνουν δικό τους. Ο Κροάτης θα έχει απολαβές της τάξεως των 800.000 ευρώ ετησίως.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έχει ύψος 1,78 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως μεσοεπιθετικός, με δυνατότητα να καλύψει τα άκρα της επίθεσης, αλλά ταυτόχρονα να παίξει και σαν κεντρικός μέσος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναίκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς από τη Σλάβεν Μπέλουπο της Κροατίας! Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την όγδοη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ. Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 στην Κοπρίβνιτσα της Κροατίας.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία εννέα ετών στην ακαδημία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Στα 16 του μεταπήδησε στη Σλάβεν Μπέλουπο, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια. Στα 19 του κλήθηκε στην Κ21 της Κροατίας ενώ πριν λίγους μήνες δέχθηκε κλήση στην εθνική Ανδρών της Κροατίας χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στον Παναθηναϊκό θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 88.

Καλωσορίζουμε τον Αντριάνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».