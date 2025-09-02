Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς τη League Phase του Europa League

Αυτοί είναι οι "εκλεκτοί" του Ρουί Βιτόρια
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ο Ρουί Βιτόρια έδωσε στην UEFA και υπολογίζει για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Στην τελική 24άδα του Παναθηναϊκού δε συμπεριλήφθηκαν, ο νεοαποκτηθείς Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς, ο Τιν Γεντβάι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

