Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα ματς τη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που ο Ρουί Βιτόρια έδωσε στην UEFA και υπολογίζει για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League.

Στην τελική 24άδα του Παναθηναϊκού δε συμπεριλήφθηκαν, ο νεοαποκτηθείς Σέρβος επιθετικός, Μίλος Πάντοβιτς, ο Τιν Γεντβάι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Ντάνιελ Μαντσίνι.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.