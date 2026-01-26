Συμβαίνει τώρα:
«O Παναθηναϊκός ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ουλίσες Γκαρσία» σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα

Ποιος είναι ο αριστερός μπακ της Μαρσέιγ
Νέος όνομα παίκτη που εμπλέκεται με τον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα από τη Γερμανία φέρνουν στο προσκήνιο τον Ουλίσες Γκαρσία, συνδέοντας τους “πράσινους” με τον αριστερό μπακ της Μαρσέιγ.

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς έχει τεθεί εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ, ο Γιώργος Κυριακόπουλος χρειάζεται στήριξη στη συγκεκριμένη θέση και το γερμανικό sport.de αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση αριστερού μπακ.

Παρότι η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι παραμένει ψηλά στη λίστα, το όνομα του Ούλισες Γκαρσία προστίθεται ως ακόμη μία εναλλακτική. Ο πρώην αριστερός μπακ της Βέρντερ Βρέμης σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα δεν έχει κρούση μόνο από τον Παναθηναϊκό, αφού στο κόλπο για την απόκτησή του βρίσκονται μεταξύ άλλων η Ελλάς Βερόνα, αλλά και η Βόλφσμπουργκ.

Τη φετινή σεζόν ο Γκαρσία, δεν έχει καταγράψει πολλές συμμετοχές με τη φανέλα της Μαρσέιγ, αφού μετρά μόλις έξι εμφανίσεις εκ των οποίων οι δυο στο Champions League. Στην καριέρα του ο Ουλίσες Γκαρσία, έχει αγωνιστεί σε Γκρασχόπερς, Βέρντερ, Νυρεμβέργη και Γιούνγκ Μπόις, ενώ είναι και 11 φορές διεθνής με την Ελβετία.

Σημειώνεται ότι Γκαρσία έχει συμβόλαιο με την Μαρσέιγ μέχρι το 2028.

