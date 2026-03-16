Ο Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Κάτρη μέχρι το 2030

Ο Γιώργος Κάτρης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά το δανεισμό του στο Λεβαδειακό και έχει ήδη κερδίσει τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και ένα νέο συμβόλαιο, πλέον, με την “πράσινη” ΠΑΕ.

Λίγες μόνο συμμετοχές με τη φανέλα του “τριφυλλιού” στη Super League και το Europa League, ήταν αρκετές για να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκό στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Κάτρη, τον οποίο και “έδεσε” στο Κορωπί μέχρι το 2030, όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα από τους “πράσινους”.

Ο 20χρονος αμυντικός προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, έκανε λόγο για παραμονή στο… σπίτι του.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κάτρη. Ο Έλληνας αμυντικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2030.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού το 2021, προτού κλείσει τα 16 του χρόνια. Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο, ενώ το 2024 έκανε το δεύτερο συμβόλαιο στο Τριφύλλι, έχοντας κλείσει μία σεζόν στη Super League 2 ως μέλος του Παναθηναϊκού Β’. Παραχωρήθηκε δανεικός στον Λεβαδειακό, απ’ όπου επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο.

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Γιώργος Κάτρης ανέφερε: «Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατί πραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω.

Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου! Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».