Ο Παναθηναϊκός απάντησε στον Ολυμπιακό: «Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στην καταγγελία του Ολυμπιακού στο ημίχρονο του ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κάνει αναφορά στα εμετικά συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, την κόρη του, Δέσποινα, τον Κώστα Σλούκα, τη γυναίκα του και τον Εργκίν Αταμάν.

Η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Αλήθεια, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα σχολιάσουν ποτέ τα εμετικά, κατάπτυστα συνθήματα που ακούγονται σε κάθε αγώνα στο ΣΕΦ κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της κόρης του; Μήπως αυτά κατά του Κώστα Σλούκα και της συζύγου του ή κατά του Εργκίν Αταμάν; Μάλλον ποτέ! Θράσος χωρίς όρια από την ομάδα που περιφέρει την αθλιότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.