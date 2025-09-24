Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε τη νέα εντός έδρας φανέλα της ομάδας μπάσκετ για τη φετινή σεζόν

Καταπράσινη η νέα εμφάνιση του «τριφυλλιού»
Η φανέλα του Παναθηναϊκού
Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ

Ο Παναθηναϊκός είχε προειδοποιήσει από χθες ότι θα παρουσιάσει τη νέα φανέλα του για τη σεζόν 2025-26. Η εντός έδρας εμφάνιση που αποκάλυψε είναι καταπράσινη, όπως αναμενόταν με κάποιες χρυσές λεπτομέρειες.

Η κυριότερη αλλαγή, την οποία ζητούσαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήταν να αλλάξει το χρώμα του χορηγού στη φανέλα της ομάδας, κάτι που συνέβη και πλέον το χρώμα του βασικού χορηγού μετατράπηκε σε πράσινο για να προσαρμοστεί στις ανάγκες του «τριφυλλιού».

«Σχεδιασμένη με ακρίβεια. Κατασκευασμένη με αριστεία. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία μας. Καθαρό πράσινο. Καθαρό χρυσό. Η εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2025/26 ενσαρκώνει την κληρονομιά της ομάδας μας», αναφέρουν οι πράσινοι. 

Ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν στοχεύει στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στο «σπίτι» του και σίγουρα οι άνθρωποι της ομάδας ονειρεύονται να αγωνιστούν με αυτή τη φανέλα το Μάϊο στο ΟΑΚΑ.

Αθλητικά
