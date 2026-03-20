Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Μπέτις και συνέχισε το αρνητικό σερί στα νοκ άουτ με ισπανικές ομάδες

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με το “βαρύ” 4-0 από τη Μπέτις στο δεύτερο παιχνίδι των “16” του Europa League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ.

Αυτός ήταν ο 9ος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό σε 9 “μονομαχίες” με ισπανικές ομάδες στην Ευρώπη, αφού ούτε πριν την Μπέτις είχε καταφέρει να πανηγυρίσει κάποια πρόκριση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από το 1969 και την πρώτη “μάχη” τους με την Μπιλμπάο, οι “πράσινοι” μετρούν 9 αποκλεισμούς σε 9 νοκ άουτ αναμετρήσεις τους με ομάδες από την Ισπανία.

Τα νοκ άουτ με ομάδες της Ισπανίας

1968-69 Inter-Cities Fairs Cup

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 0-0

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

1999-00 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Λα Κορούνια – Παναθηναϊκός 4-2

Παναθηναϊκός – Λα Κορούνια 1-1

2001-02 Champions League

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 1-0

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-1

2004-05 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Παναθηναϊκός-Σεβίλλη 1-0

Σεβίλλη-Παναθηναϊκός 0-2

2008-2009 Champions League

Βιγιαρεάλ–Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός–Βιγιαρεάλ 1-2

2009-2010 Champions League

Παναθηναϊκός–Ατλέτικο Μ. 2-3

Ατλέτικο Μ.–Παναθηναϊκός 2-0

2012-2013 Προκριματικά Champions League

Μάλαγα – Παναθηναϊκός 2-0

Παναθηναϊκός–Μάλαγα 0-0

2017-18 Europa League

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 2-3

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

2025-26 Europa League

Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0

Μπέτις-Παναθηναϊκός 4-0