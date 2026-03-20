Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από την Μπέτις και συνέχισε το αρνητικό σερί στα νοκ άουτ με ισπανικές ομάδες

Ο Ίνγκασον με τον Καλάμπρια κόντρα στην Μπέτις/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με το “βαρύ” 4-0 από τη Μπέτις στο δεύτερο παιχνίδι των “16” του Europa League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ.

Αυτός ήταν ο 9ος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό σε 9 “μονομαχίες” με ισπανικές ομάδες στην Ευρώπη, αφού ούτε πριν την Μπέτις είχε καταφέρει να πανηγυρίσει κάποια πρόκριση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από το 1969 και την πρώτη “μάχη” τους με την Μπιλμπάο, οι “πράσινοι” μετρούν 9 αποκλεισμούς σε 9 νοκ άουτ αναμετρήσεις τους με ομάδες από την Ισπανία.

Τα νοκ άουτ με ομάδες της Ισπανίας

1968-69 Inter-Cities Fairs Cup
Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 0-0
Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

1999-00 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
Λα Κορούνια – Παναθηναϊκός 4-2
Παναθηναϊκός – Λα Κορούνια 1-1

2001-02 Champions League
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 1-0
Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-1

2004-05 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
Παναθηναϊκός-Σεβίλλη 1-0
Σεβίλλη-Παναθηναϊκός 0-2

2008-2009 Champions League
Βιγιαρεάλ–Παναθηναϊκός 1-1
Παναθηναϊκός–Βιγιαρεάλ 1-2

2009-2010 Champions League
Παναθηναϊκός–Ατλέτικο Μ. 2-3
Ατλέτικο Μ.–Παναθηναϊκός 2-0

2012-2013 Προκριματικά Champions League
Μάλαγα – Παναθηναϊκός 2-0
Παναθηναϊκός–Μάλαγα 0-0

2017-18 Europa League
Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 2-3
Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

2025-26 Europa League
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0
Μπέτις-Παναθηναϊκός 4-0

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
97
91
83
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo