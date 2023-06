Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ευχαρίστησε τον Φακούντο Σάντσες και του ευχήθηκε καλή επιτυχία για την καριέρα του.

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αποχαιρέτησε τον Φακούντο Σάντσες, αφού ο Αργεντινός ακράιος αμυντικός δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι» έχοντας συμφωνήσει ήδη με την ΑΕΚ Λάρνακας.

O Σάντσες με τον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε σε 66 παιχνίδια, ενώ ήταν μέλος και στην ομάδα που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2021-22.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φακούντο Σάντσες.

Ο Αργεντινός αμυντικός αγωνίστηκε για τρία χρόνια στο Τριφύλλι, καταγράφοντας 66 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»

3⃣ years of total commitment to the team ☘️

All the best Facu!#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/AhMt4Iw8WG