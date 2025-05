Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Ρουμπέν Πέρεθ – Τέλος ο Ισπανός μέσος μετά από μια τετραετία στο «τριφύλλι»

Ο Ρουμπέν Πέρεθ και ο Παναθηναϊκός δε θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους, η οποία είχε ξεκινήσει ιδανικά με την παρουσία του Ιβαν Γιοβάνοβιτς στους «πράσινους». Όσο περνούσε ο καιρός ο Ισπανός δεν αποτελούσε μέρος του ρόστερ της ομάδας και μάλιστα υπήρξαν και “σενάρια” δανεισμού του, που όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο πως δε θα συνέχιζε τη συνεργασία του με τον Ρουμπέν Πέρεθ, καθώς ο 36χρονος Ισπανός μέσος τη φετινή σεζόν δεν προπονούταν με την ομάδα και είχε «ψάξει» να αποχωρήσει από το σύλλογο και νωρίτερα.

Έτσι, μετά την αποχώρηση του Μπαρτ Σένκεφελντ, και ο Ρούμπεν Πέρεθ θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το «τριφύλλι», με τους “πράσινους” να τον ευχαριστούν για τη προσφορά του.

Thank you, @RUBENPEREZ_4 , for your effort and dedication. Best of luck moving forward. #PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/TcyuLDUcvx