Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Μαουρίτσιο, αλλά αποχαιρέτησε με διθυράμβους τον Βραζιλιάνο αμυντικό μέσο που προσέφερε αρκετά την τελευταία διετία στην ομάδα.

Ο 34χρονος Μαουρίτσιο θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του και ο Παναθηναϊκός έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, αποθεώνοντάς τον για την παρουσία του στην ομάδα, τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε στα social media τα εξής: «Σπουδαίος παίκτης, πνεύμα νικητή, ωραίος άνθρωπος! 56 συμμετοχές και 7 γκολ, 1 κύπελλο, 2 χρόνια αφοσίωσης. Ζοσέ Μαουρίσιο σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία»

Great player, winning spirit, nice person! 56 caps and 7 goals, 1 Cup, 2 years of dedication. Jose Mauricio thank you! Muito obrigados e boa sorte!#Panathinaikos #Mauricio pic.twitter.com/rtYYVeh9mN