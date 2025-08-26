Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τους Πορτογάλους για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Παναθηναϊκός θέλησε να πάρει θέση σχετικά με την υπόθεση του Φώτη Ιωαννίδη και την φημολογούμενη πώλησή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους «πράσινους» να υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει οριστική συμφωνία.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης (26/8) η Ο΄Jogo υποστήριξε πως ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεισε στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την μεταγραφή να ολοκληρώνεται το προσεχές Σαββατοκύριακο. Παράλληλα το δημοσίευμα ανέφερε πως το κόστος θα έφτανε τα 20 εκατομμύρια, με τον Παναθηναϊκό ωστόσο να υποστηρίζει πως τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει.

Οι «πράσινοι» έχουν ενοχληθεί μάλιστα με τον τρόπο προσέγγισης της Σπόρτινγκ, καθώς οι Πορτογάλοι συζητούν με τον ποδοσφαιριστή, χωρίς πρώτα να έχουν πάρει το ΟΚ από την ομάδα.

Η κίνηση του Παναθηναϊκού είχε στόχο να βάλει ένα τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας, με τους «πράσινους» να έχουν βάλει τιμή εκκίνησης στις διαπραγματεύσεις τους για τον Ιωαννίδη το ποσό των 25 εκατομμυρίων.