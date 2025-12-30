Ο Παναθηναϊκός έδωσε τον Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι πλέον ο Αντριάνο Μπρέγκου, αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του 19χρονου κεντρικού μέσου στην ομάδα του Αγρινίου.

Ο Αντριάνο Μπρέγκου δεν κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο ροτέισον της πρώτης ομάδας στον Παναθηναϊκό και οι “πράσινοι” αποφάσισαν να ανάψουν το “πράσινο φως” για να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό, με το “τριφύλλι” να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Αντριάνο Μπρέγκου στον Παναιτωλικό.

Ο Αντριάνο εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου το 2015 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών του Τριφυλλιού. Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Ιούνιο του 2024 και πραγματοποίησε επτά συμμετοχές με τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί ποσοστό από τη μεταπώλησή του. Αντριάνο, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.