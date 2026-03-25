Ο Παναθηναϊκός έφερε πίσω στην ομάδα τον Γιάννη Κουζέλογλου

Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε τον Γιάννη Κουζέλογλου με μορφή δανεισμού στο Μαρούσι στο τέλος του 2025, αλλά -όπως έγινε γνωστό- ο Έλληνας φόργουορντ επιστρέφει στους “πράσινους”.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου αφαιρέθηκε από το δηλωμένο ρόστερ του Αμαρουσιόυ και προστέθηκε σε αυτό του Παναθηναϊκού. Ο έμπειρος ψηλός θα συνεχίσει στους “πράσινους” μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26! Με το “τριφύλλι”, διατηρεί συμβόλαιο το οποίο έχει ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Θυμίζουμε ότι τις πρώτες ώρες της 25ης Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ρισόν Χολμς.