Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Ντάβιντε Καλάμπρια – Ξεκαθαρίζει του Αζεντίν Ουναΐ

Τι ισχύει με τις δυο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θέλει το “τριφύλλι”
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του διεθνούς Ιταλού δεξιού μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει μία εξαιρετικά ελκυστική πρόταση στον μπακ της Μίλαν, που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και περιμένει -ίσως και τις επόμενες ώρες- την απάντηση του παίκτη. Η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται πως είναι η καλύτερη που έχει ο Ιταλός στα χέρια του.

Όσον αφορά την περίπτωση του Αζεντίν Ουναΐ, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει και στον Μαροκινό μεσοεπιθετικό, αφού έχει μειώσει τις… διαφορές του με τη Μαρσέιγ, που έριξε κάπως τις δικές της απαιτήσεις.

Ο Ουναΐ έχει ζητήσει λίγες μέρες προθεσμία γιατί περιμένει κάτι από την Ισπανία. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι τη Δευτέρα (18.08.2025).

