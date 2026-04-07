Ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με τον Φόρεστ της Μπασκόνια, σύμφωνα με τους Ισπανούς

Και ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό γκαρντ
Ο Παναθηναϊκός, που τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να βρει το γκαρντ που θα «δέσει» με τους Σλούκα, Ναν και Γκαρντ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μπασκόνια για την απόκτηση του Φόρεστ, σύμφωνα με το «encestando.es».

Ο Φόρεστ τη φετινή χρονιά έχει κατά μέσο όρο 10.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ σε 24 παιχνίδια με τη φανέλα της Μπασκόνια και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τους Ισπανούς, το καλοκαίρι θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του και αν τα καταφέρει θα ελπίζει να μην αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα με την απόκτηση των Βιλντόσα, Μπράουν και Σορτς.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι και ο Ερυθρός Αστέρας συζητάει για την απόκτησή του, με τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα να ενδιαφέρονται επίσης.
Ο Αμερικανός πριν μετακομίσει στην Ευρώπη έχει αγωνιστεί στο NBA, με τις φανέλες των Γιούτα Τζαζ και Ατλάντα Χοκς.

