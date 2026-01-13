Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Σαντίνο Αντίνο

Έτοιμος να τινάξει την μπάνκα είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο Σαντίνο.

Ο Παναθηναϊκός, έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις με τη Γοδόι Κρουζ, φαίνεται ότι κατάφερε να πείσει τους Αργεντινούς να του παραχωρήσουν τον Αντίνο Σαντίνο.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια στα 10.000.000 ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αργεντινού πλάγιου επιθετικού, με τους πράσινους να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα τεράστιο ποσό για να φέρουν τον 20χρονο ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Παναθηναϊκός και Γοδόι Κρουζ βρίσκονται στη διαδικασία της ανταλλαγής εγγράφων και εκτός απροόπτου ο Σαντίνο Αντίνο αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πράσινους.

Ο Αντίνο έχει αγωνιστεί 45 φορές με τηΓοδόι Κρουζ, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους μεσοεπιθετικούς της Αργεντινής.