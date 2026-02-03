Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Κέβιν Αρίγια

Το “παράθυρο” στην Ελλάδα για τις χειμερινές μετεγγραφικές κινήσεις κλείνει την Παρασκευή (06.02.2026) και ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά κι αναζητά έναν παίκτη που θα καλύψει τη θέση του αμυντικού χαφ.

Οι πληροφορίες απ’ την Ισπανία αναφέρουν πως σε πρώτο πλάνο στον Παναθηναϊκό έχει έρθει η περίπτωση του μεσοαμυντικού της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγα. Ο 28χρονος (ύψος 1.19μ.) είναι διεθνής 43 φορές με την Ονδούρα (4 γκολ) και μπορεί να αγωνιστεί επίσης ως στόπερ, ακόμα και στο “8” συνδυάζοντας φυσικές δυνάμεις, αθλητικότητα και ανασταλτικά χαρίσματα.

Η Λεβάντε τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι από την Παρτίζαν αντί 500.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του έως τον Ιούνιο του 2028. Την εφετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ στη LaLiga, ενώ έχει άλλη μία παρουσία στο Copa del Rey.

Μένει να φανεί αν ο Αριάγα θα αποτελέσει τελικά τον εκλεκτό του Ράφα Μπενίτεθ. Να θυμίσουμε ότι οι “πράσινοι” ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026) τον Μούσα Σισοκό, προσθέτοντας εμπειρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής, καθώς και τον Χάβι Ερνάντεθ για το αριστερό άκρο της άμυνας!