Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας από τους «πράσινους»

Θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο Τζαβέλλας
Ο Τζαβέλλας σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τζαβέλλας σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος και είχε τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου στην ΠΑΕ, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας θα αποτελέσει μέρος των αλλαγών στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μετά την πρόσληψη των Κορόνα και Κοτσόλη, ο ίδιος θα αποτελέσει παρελθόν από τους “πράσινους”.

Η απόφαση είναι οριστική από τον Γιάννη Αλαφούζο και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες, για να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας της “πράσινης” ΠΑΕ, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

