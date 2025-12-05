Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας από τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ολοκληρώσει πρόωρα τη συνεργασία του με τον Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος και είχε τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου στην ΠΑΕ, τον τελευταίο ενάμισι χρόνο.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας θα αποτελέσει μέρος των αλλαγών στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και μετά την πρόσληψη των Κορόνα και Κοτσόλη, ο ίδιος θα αποτελέσει παρελθόν από τους “πράσινους”.

Η απόφαση είναι οριστική από τον Γιάννη Αλαφούζο και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες, για να ανακοινωθεί η λύση της συνεργασίας της “πράσινης” ΠΑΕ, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.