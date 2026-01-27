Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο

Η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνι για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας δεν προχώρησε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εξετάζει πλέον τον Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού «σκανάρουν» τη μεταγραφική αγορά, προκειμένου να αποκτηθούν παίκτες που θα ενισχύσουν τους «πράσινους» σε όλες τις γραμμές.

Όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωση του Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο της Ντιναμό Κιέβου.

Ο 23χρονος Ουκρανός έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην Ντιναμό το 2022, ενώ στην τρέχουσα σεζόν μετράει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 4 ασίστ.

Συνολικά έχει μετρήσει 91 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Ντιναμό Κιέβου, στις οποίες πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ.



Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2028, ενώ έχει αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ουκρανίας, με τελευταία αυτή της κάτω των 21 ετών, όπου μέτρησε 33 συμμετοχές και 2 γκολ.