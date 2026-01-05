Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Χεσούς Βάθκεθ για τη θέση του αριστερού μπακ

Ο Παναθηναϊκός θέλει προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του τον Ιανουάριο, προχωρώντας σε πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν και αρκετοί παίκτες.

Μετά την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη, Σωτήρη Κοντούρη, αλλά και την επικείμενη έλευση των Λούκας Τσάβες και Παύλου Παντελίδη, ο Παναθηναϊκός προχωράει το θέμα του αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει στον Παναθηναϊκό είναι ο αριστερός μπακ της Βαλένθια, Χεσούς Βάθκεθ.

Ο 23χρονος άσος, 8 φορές διεθνής με την U19 της Ισπανίας, αγωνίζεται από πολύ μικρή ηλικία στις «νυχτερίδες». Πήρε «προαγωγή» για την πρώτη ομάδα της Βαλένθια τον Ιανουάριο του 2022 κι έκτοτε κατέγραψε 91 επίσημες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ.

Επί χρόνια είναι η δεύτερη επιλογή πίσω απ’ τον Χοσέ Γκάγια που είναι και το μεγάλο αστέρι της Βαλένθια. Εντούτοις, για την αξία του έχει πολύ καλή άποψη τόσο ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, καθώς επί των ημερών του στην τεχνική διεύθυνση της Βαλένθια «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα, ενώ -όπως αναφέρουν οι Ισπανοί- έχει συλλέξει πολύ καλές πληροφορίες για την αξία του κι ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Βάθκεθ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 (το ανανέωσε προ μηνών), όμως η δύσκολη οικονομική κατάσταση της Βαλένθια είναι πολύ πιθανό να τον φέρει στην transfer list, αφού υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες της LaLiga, αλλά και του εξωτερικού.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του κι ετοιμάζεται να κάνει την… κίνησή του για έναν ποδοσφαιριστή που έχει μπει στο μικροσκόπιό του εδώ και καιρό και είναι αυτή την στιγμή στις πρώτες επιλογές του κλαμπ για τον παίκτη που θέλει να αποκτήσει το «τριφύλλι» στο αριστερό άκρο της άμυνάς του.