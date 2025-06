Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Αντουάν Μακουμπού σύμφωνα με τον Fabrizio Romano

Τον Αντουάν Μακουμπού έχει βάλει στο μεταγραφικό του ραντάρ ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Fabrizio Romano μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο twitter.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός έχει εκφράσει «ζωηρό» ενδιαφέρον για τον 26χρονο μέσο της Κάλιαρι, έχοντας μάλιστα ήδη πραγματοποιήσει πρώτη επαφή με τον ιταλικό σύλλογο.

Η περίπτωση του Κονγκολέζου χαφ φαίνεται πως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων, καθώς σύμφωνα με τον Ρομάνο, Σάλκε και Σάμσουνσπορ έχουν επίσης κάνει κρούση στην Κάλιαρι για την απόκτησή του.

Ο Μακουμπού ανήκει στην ιταλική ομάδα από το καλοκαίρι του 2022 και την περσινή σεζόν κατέγραψε 31 συμμετοχές στη Serie A, αποτελώντας βασικό μέλος του ρόστερ της. Πριν λίγες ημέρες, ιταλικά ΜΜΕ είχαν συνδέσει τον παίκτη και με τον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη.

Turkish side Samsunspor have opened talks to sign Cagliari midfielder Antoine Makoumbou.



Schalke04 and Panathinaikos have also approached the player. pic.twitter.com/RWJWWlXGqC