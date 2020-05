Τον Αμερικανό γκαρντ, Μπράις Κότον, θέλει να εντάξει στο δυναμικό του ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα.

Ενδιαφέρον για τον Μπράις Κότον έχει εκδηλώσει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του “Sportando”. Ο δημοσιογράφος της γνωστής ιστοσελίδας, Εμιλιάνο Καρσία, αναφέρει συγκεκριμένα σε ανάρτησή του πως ο Παναθηναϊκός “κοντράρεται” με την Βιλερμπάν για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

O 27χρονος παίκτης είναι απόφοιτος του Providence και φέτος αγωνίστηκε στην Αυστραλία (όπου έχει αναδειχθεί δις MVP συνολικά), έχοντας 22.9 πόντους (με 39% στο τρίποντο), 4 ασίστ, 4.1 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα, ενώ έχει και παραστάσεις από το ΝΒΑ, όπου έχει αγωνιστεί σε Γιούτα Τζαζ, Φοίνιξ Σανς και Μέμφις Γκρίζλις, ενώ έχει κάνει πέρασμα και από την Euroleague, όπου αγωνίστηκε τη σεζόν 2016-17 με τη φανέλα της Εφές.

Panathinaikos and Asvel are among the Euroleague teams showing immediate interest in Bryce Cotton after his opt out in Australia, I am told.