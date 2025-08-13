Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Ο Παναθηναϊκός επιμένει για Καλάμπρια αλλά υπάρχει μεγάλη οικονομική απόσταση» σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

«Παλεύει» την περίπτωση του πρώην παίκτη της Μίλαν ο Παναθηναϊκός
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν
Ο Καλάμπρια σε αγώνα της Μίλαν / AP Photo/Luca Bruno

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη, μετά το “ναυάγιο” με τον Μπουτά και ο Νταβίντε Καλάμπρια παραμένει στο μετεγγραφικό προσκήνιο των “πρασίνων”.

Μετά από μία αξιοσημείωτη καριέρα στη Μίλαν, ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ελεύθερος στην αγορά και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση για την απόκτησή του, αλλά σύμφωνα με ένα νέο ιταλικό ρεπορτάζ, η πρόταση των “πρασίνων” απέχει αρκετά από τις απαιτήσεις του Ιταλού μπακ.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, έγραψε σε μία νέα ανάρτησή του, τα εξής: “Αν και ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την Καλαβρία, οι δύο πλευρές παραμένουν προς το παρόν σε μεγάλη οικονομική απόσταση”. Οι “πράσινοι” καίγονται πάντως πλέον για να καλύψουν το κενό, δεξιά στην άμυνά τους και αναμένονται άμεσα εξελίξεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo