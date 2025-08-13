«Ο Παναθηναϊκός επιμένει για Καλάμπρια αλλά υπάρχει μεγάλη οικονομική απόσταση» σύμφωνα με Ιταλό ρεπόρτερ

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να αναζητά τον αντικαταστάτη του Γιώργου Βαγιαννίδη, μετά το “ναυάγιο” με τον Μπουτά και ο Νταβίντε Καλάμπρια παραμένει στο μετεγγραφικό προσκήνιο των “πρασίνων”.

Μετά από μία αξιοσημείωτη καριέρα στη Μίλαν, ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ελεύθερος στην αγορά και ο Παναθηναϊκός ψάχνει την υπέρβαση για την απόκτησή του, αλλά σύμφωνα με ένα νέο ιταλικό ρεπορτάζ, η πρόταση των “πρασίνων” απέχει αρκετά από τις απαιτήσεις του Ιταλού μπακ.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, έγραψε σε μία νέα ανάρτησή του, τα εξής: “Αν και ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για την Καλαβρία, οι δύο πλευρές παραμένουν προς το παρόν σε μεγάλη οικονομική απόσταση”. Οι “πράσινοι” καίγονται πάντως πλέον για να καλύψουν το κενό, δεξιά στην άμυνά τους και αναμένονται άμεσα εξελίξεις.