Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 10% πιθανότητες να περάσει τη Ρέιντζερς στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Ρέιντζερς με 2-0 στη Σκωτία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και καλείται να κάνει μία τεράστια ανατροπή στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Η διάσημη πλατφόρμα πιθανοτήτων, Football Meets Data, γνωστοποίησε το ποσοστό που έχει βάσει υπολογισμών ο Παναθηναϊκός για πρόκριση στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League, μετά το κακό αποτέλεσμα στο Άιμπροξ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο και σίγουρα το 2-0 είναι ένα πλασματικό σκορ. Η εικόνα των δύο ομάδων δεν ήταν γι’ αυτό το αποτέλεσμα, ωστόσο η Ρέιντζερς έκανε τη δουλειά της και κρατάει την τύχη στα χέρια της.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα Football Meets Data, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει μόλις 10% πιθανότητες για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Updated UCL Q2 probabilities after 1st legs



Biggest winners (highest % gained):



+36% KuPS

+34% Servette

+33% Slovan

+32% Rangers

+25% Shkendija

+18% Malmö

+16% Lech





Full analysis for all qualifying rounds available for our members (in… pic.twitter.com/ezMIxCrlfT