Ο Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Ματίας Λεσόρ που έγινε πατέρας

Σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του βρίσκεται ο Ματίας Λεσόρ, καθώς έγινε ξανά πατέρας! Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού και η σύντροφός του καλωσόρισαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πλέον, ο μικρός Μάτσον (το πρώτο παιδί της οικογένειας) έχει και αδερφάκι!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν παρέλειψε να εκφράσει τη χαρά και τη συγκίνησή της για το χαρμόσυνο γεγονός, στέλνοντας δημόσια τις ευχές της στον Ματίας Λεσόρ αναφέροντας:

«Συγχαρητήρια στον Ματίας Λεσόρ και την οικογένειά του, για τη γέννηση της κόρης τους! Της ευχόμαστε μία ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία και μαγικές στιγμές».

Μαζί με το μήνυμα, δημοσιεύτηκε και μια φωτογραφία-σύμβολο: μια ροζ πιπίλα, πάνω στην οποία αναγράφεται ο αριθμός 26 – ο αριθμός της φανέλας του Λεσόρ στον Παναθηναϊκό. Η εικόνα έγινε γρήγορα viral μεταξύ των φίλων του «τριφυλλιού», που έσπευσαν να δώσουν με τη σειρά τους τις ευχές τους.

Congratulations to @ThiasLsf and his family on the birth of their daughter!



Wishing her a life full of love, health, and magical moments a href=”https://twitter.com/hashtag/WeTheGreens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/mmLh2FLrOo