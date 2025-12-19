Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για Μανδά: Προτείνει στη Λάτσιο 4 εκατομμύρια ευρώ και συνιδιοκτησία

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποχωρήσει απ’ το «τριφύλλι» ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ενώ ο Λαφόν είναι στο Κόπα Άφρικα.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Χρήστος Μανδάς της Λάτσιο, ο οποίος αποτελεί την πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση κάτω από τα γκολπόστ.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την κίνησή του για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, όχι βεβαίως με τα οικονομικά δεδομένα των 8, 9 ή 10 εκατ. ευρώ που αναφέρουν δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από την ιταλική αγορά, αναφέρουν πως ο Παναθηναϊκός θα προτείνει στη Λάτσιο (είτε απευθείας, είτε με δανεισμό κι οψιόν το καλοκαίρι) μέσα στο επόμενο διάστημα θα αποχωρήσει απ’ το «τριφύλλι» ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι για ένα ποσό που θα φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Δημιουργώντας έτσι ένα καθεστώς «συνιδιοκτησίας», που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο στον τρόπο με τον οποίο κινείται η ιταλική αγορά στις μεταγραφές και αναζητώντας και μία φόρμουλα για να ικανοποιηθεί και το ποσοστό μεταπώλησης 10% που έχει διατηρήσει ο ΟΦΗ απ’ την παραχώρηση του 24χρονου γκολκίπερ το καλοκαίρι του 2023.