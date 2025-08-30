Ο Παναθηναϊκός φουλάρει για τον Σίριελ Ντέσερς

Ο Παναθηναϊκός “τρέχει” για να καλύψει το κενό στην επίθεση που άφησε η αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη για τη Σπόρτινγκ.

Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του Παναθηναϊκού, ο οποίος καλείται τα επόμενα 24ωρα να κλείσει τον βασικό επιθετικό του για τη νέα σεζόν, με τους πράσινους να εστιάζουν στην περίπτωση του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Ρουί Βιτόρια ξεχώρισε τον σέντερ φορ της Ρέιντζερς και οι πράσινοι φουλάρουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Ρέιντζερς αρχικά είχε αξιώσεις για τον παίκτη που ξεπερνούσαν τα 6.000.000 ευρώ. Ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει, με την τιμή για αγορά του έμπειρου επιθετικού να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ το κασέ το Ντέσερς φτάνει τα 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, το όνομα του διεθνούς Νιγηριανού φορ συνδέθηκε και με την ΑΕΚ, ενώ υπήρξαν κι άλλες ομάδες που τον ήθελαν, όπως οι ιταλικές Βερόνα και Κρεμονέζε.