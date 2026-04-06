Ο Παναθηναϊκός κάνει τη διαφορά για την ΑΕΚ στο «δρόμο» προς τον τίτλο της Super League

Η ΑΕΚ έκανε “εκκωφαντικό” διπλό επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League κια σε συνδυασμό με την ισοπαλία 0-0 στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, βρέθηκε στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League έφεραν την ΑΕΚ σε θέση ισχύος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού πήρε σημαντική διαφορά από τους διώκτες του, με το +5 να… δείχνει Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” κάνουν μέχρι στιγμής τη διαφορά για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αφού με την ισοπαλία στην Τούμπα, έχουν “κόψει” μέχρι στιγμής 5 βαθμούς από Ολυμπιακό και 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, Ένωση νίκησε το “τριφύλλι” τόσο στη Λεωφόρο, όσο και στην OPAP Arena.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 (πλέι οφ)