Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Τ-Center

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κατεβάσει από την οροφή του T-Center Athens το λάβαρο του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από το ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να κατέβει από την οροφή το λάβαρο του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ο λόγος της απόφασης ήταν η διαιτησία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους πράσινους να έχουν πολλά παράπονα.

Ο Σέρβος αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με το “τριφύλλι” στο στήθος (1998-2002), πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων δύο τίτλους Euroleague (2000 και 2002).

Το τριφύλλι ηττήθηκε με 86-80 από τους Πειραιώτες και έμεινε πίσω στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
87
49
46
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo