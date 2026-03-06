Ο Παναθηναϊκός κατέβασε το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το Τ-Center

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κατεβάσει από την οροφή του T-Center Athens το λάβαρο του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από το ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να κατέβει από την οροφή το λάβαρο του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος της απόφασης ήταν η διαιτησία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τους πράσινους να έχουν πολλά παράπονα.

Ο Σέρβος αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια με το “τριφύλλι” στο στήθος (1998-2002), πανηγυρίζοντας μεταξύ άλλων δύο τίτλους Euroleague (2000 και 2002).

Το τριφύλλι ηττήθηκε με 86-80 από τους Πειραιώτες και έμεινε πίσω στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ.