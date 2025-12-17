Ο Παναθηναϊκός κινείται για τη «βόμβα» με τον Κέπα της Άρσεναλ

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του Κέπα Αριθαμπαλάγκα για τη θέση του τερματοφύλακα, μιας και ο Ντραγκόφσκι μοιάζει να είναι πλέον εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Κέπα ανήκει στην Άρσεναλ, όμως δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής και όπως είναι λογικό θέλει να φύγει από την λονδρέζικη ομάδα για να αποκτήσει ρόλο σε κάποια ομάδα και να διεκδηκήσει μία θέση στο ρόστερ της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής. Αυτό φαίνεται πως θέλει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει καλά τον Ισπανό τερματοφύλακα και οι δύο τους βρίσκονται κάτω από την ίδια μανατζερική «στέγη» και αυτός ίσως αποτελέσει προνόμιο στις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τον παίκτη.

Ο 31χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπιλμπάο και έκανε 54 συμμετοχές με τους Βάσκους, μέχρι που ανάγκασε την Τσέλσι να δώσει 80 εκατομμύρια (ρεκόρ μεταγραφής τερματοφύλακα όλων των εποχών) για να τον κάνει δικό της. Με τους «μπλε» έπαιξε 163 φορές και κράτησε 59 φορές ανέπαφη την εστία του.

Πήγε δανεικός σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπόρνμουθ, όσο δεν υπολογιζόταν από την Τσέλσι, μέχρι που πουλήθηκε έναντι σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ στην Άρσεναλ, με την οποία έχει μόλις δύο συμμετοχές. Ο Κέπα έχει αγωνιστεί και 13 φορές με την Εθνική Ισπανίας.

Σίγουρα η περίπτωσή του δεν θα είναι εύκολη, μιας και ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετούς αντιπάλους και θα πρέπει να βρει τρόπο να δελεάσει τον Ισπανό τερματοφύλακα να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.