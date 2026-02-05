Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στη λήξη των μετεγγραφών

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να “παλεύει” για μία τελευταία μετεγγραφική κίνηση, όντας σε διαπραγματεύσεις με την Σλάβεν Μπελούπο, για την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Παρά την απόκτηση του Μούσα Σισοκό, ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχύσει το ρόστερ του με ένα ακόμη μέσο και φαίνεται ότι έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς της Σλάβεν Μπελούπο.

Για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, η ομάδα του εμφανίζεται να ζητάει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, θέλοντας να κρατήσει και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης, με τους “πράσινους” να… δουλεύουν όμως την περίπτωσή του.