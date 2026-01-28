Συμβαίνει τώρα:
Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά

Ο 22χρονος αμυντικός μέσος αγωνίζεται στη Σαρλερουά
Ο Ετιέν Καμαρά
Ο Ετιέν Καμαρά με τη φανέλα της Χάντερσφιλντ/ (Credit Image: © Lexy Ilsley/CSM via ZUMA Press Wire) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό ότι είνια στην αγορά για την απόκτηση παίκτη στα χαφ και μετά το διαφαινόμενο «ναυάγιο» στην υπόθεση του Κραλ, φαίνεται πως έχει στο στόχαστρο τον Καμαρά της Σαρλερουά.

Ο Ετιέν Καμαρά αγωνίζεται στη βελγική Σαρλερουά και είναι αριστεροπόδαρος αμυντικός μέσος. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ομάδα του και ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται για την απόκτησή του.

Ο Γάλλος μέσος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Χάντερσφιλντ και συνολικά από το 2023 με τη φανέλα της Σαρλερουά έχει αγωνιστεί 67 φορές έχοντας πετύχει ένα γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 4 ασίστ.

Ο 22χρονος μέσος έχει και 4 συμμετοχές με την Κ20 της Εθνικής Γαλλίας.

