Ο Παναθηναϊκός κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό της Γουότφορντ

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό της Γουοτφορντ φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, την ώρα που κάποια Μέσα κάνουν ήδη λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών.

Ο 36χρονος Γαλλος μέσος ανήκει στη Γουότφορντ με συμβόλαιο το οποίο φτάνει στη λήξη του στο τέλος της τρέχουσας σεζόν και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να βρίσκεται κοντά σε deal, για να τον κάνει δικό του.

Στην καριέρα του, ο Μούσα Σισοκό έχει αγωνιστεί στη Νιούκαστλ μεταξύ και άλλων ομάδων, στην οποία όμως είχε συνεργαστεί με τον Ράφα Μπενίτεθ στο διάστημα της παρουσίας του Ισπανού στην ομάδα. Γεγονός που φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην απόφαση του προπονητή του τριφυλλιού στην εισήγησή του για τον Γάλλο.

Ο Σισοκό φέτος έχει 21 συμμετοχές στην Championship και στις άλλες αγγλικές διοργανώσεις με τη φανέλα της Γουότφορντ. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός χαφ, αλλά και ως δεξιός εσωτερικός μέσος με δυνατά στοιχεία την αντοχή του και τα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή.