Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ξεκινά ως ισχυρός στον 2ο προκριματικό του Conference League – Οι πιθανοί του αντίπαλοι και οι εκκρεμότητες

Είναι πιο ξεκάθαρη η εκκίνηση του νέου ευρωπαϊκού “ταξιδιού” των “πρασίνων”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με το “τριφύλλι” να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό τους στις 17 Ιουνίου και οι αναμετρήσεις, με τις αναμετρήσεις στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.

Το “τριφύλλι” θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα αποφύγει “δυνατές” ομάδες, όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Μπασακσεχίρ.

Όσον αφορά τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως ακόμα, καθώς υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες.

Οι δεδομένοι πιθανοί αντίπαλοι: Μαδέργουελ, Ντουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Στους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού θα είναι και οι νικητές των ζευγαριών που περιλαμβάνουν τις: Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι.

Μοναδική… εκκρεμότητα, για το γκρουπ των ισχυρών, αφορά το τι θα γίνει με τις Πενεβέζις και Νέφτσι Μπακού, ενώ απομένει να γίνουν γνωστοί και οι νικητές των πλέι οφ σε Ρουμανία και Βουλγαρία, αλλά ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στην Αλβανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Βίνι Τζόουνς: Το τραγικό παρελθόν του «σκληρού» του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν σταμάτησε να κάνει τάκλιν
Ο Βίνι Τζόουνς αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο κι έγινε ηθοποιός - Η επίθεση σε δημοσιογράφο, οι αυτοκτονικές τάσεις, ο αλκοολισμός και η απώλεια της συζύγου του στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold UK: Vinnie Jones»
Ο Βίνι Τζόουνς
Newsit logo
Newsit logo