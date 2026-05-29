Ο Παναθηναϊκός ξεκινά ως ισχυρός στον 2ο προκριματικό του Conference League – Οι πιθανοί του αντίπαλοι και οι εκκρεμότητες

Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, με το “τριφύλλι” να είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης.

Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό τους στις 17 Ιουνίου και οι αναμετρήσεις, με τις αναμετρήσεις στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.

Το “τριφύλλι” θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα αποφύγει “δυνατές” ομάδες, όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Μπασακσεχίρ.

Όσον αφορά τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως ακόμα, καθώς υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες.

Οι δεδομένοι πιθανοί αντίπαλοι: Μαδέργουελ, Ντουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Στους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού θα είναι και οι νικητές των ζευγαριών που περιλαμβάνουν τις: Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι.

Very few unknowns are left in UECL Q2 seedings.



Dinamo Minsk is the lowest ranked team that secured being SEEDED in the Q2 draw.



Motherwell is the highest ranked team that will 100% be UNSEEDED.



= secured participation in Q2 draw



— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 28, 2026

Μοναδική… εκκρεμότητα, για το γκρουπ των ισχυρών, αφορά το τι θα γίνει με τις Πενεβέζις και Νέφτσι Μπακού, ενώ απομένει να γίνουν γνωστοί και οι νικητές των πλέι οφ σε Ρουμανία και Βουλγαρία, αλλά ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στην Αλβανία.