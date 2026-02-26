Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός με Μίντιλαντ ή Μπέτις στους 16 του Europa League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Στις 12 και τις 19 Μαρτίου οι δύο επόμενοι αγώνες του Παναθηναϊκού
Οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των 16 του Europa League και οι ημερομηνίες των σπουδαίων αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) στην Τσεχία και πήρε μία τεράστια πρόκριση στους “16” του Europa League

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει είτε τη Μίντιλαντ (3η) είτε την Μπέτις (4η).

Η κλήρωση των 16 μέχρι και τον τελικό του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

Όλα τα παιχνίδια των “ασπρόμαυρων” στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV, ενώ ο ANT1 θα μεταδίδει ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστική.

