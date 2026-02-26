Ο Παναθηναϊκός με Μίντιλαντ ή Μπέτις στους 16 του Europa League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των 16 του Europa League και οι ημερομηνίες των σπουδαίων αγώνων.
Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) στην Τσεχία και πήρε μία τεράστια πρόκριση στους “16” του Europa League
Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει είτε τη Μίντιλαντ (3η) είτε την Μπέτις (4η).
Η κλήρωση των 16 μέχρι και τον τελικό του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
Το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26
Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
Όλα τα παιχνίδια των “ασπρόμαυρων” στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV, ενώ ο ANT1 θα μεταδίδει ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστική.