Ο Παναθηναϊκός με Μίντιλαντ ή Μπέτις στους 16 του Europa League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη φάση των 16 του Europa League και οι ημερομηνίες των σπουδαίων αγώνων.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) στην Τσεχία και πήρε μία τεράστια πρόκριση στους “16” του Europa League

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει είτε τη Μίντιλαντ (3η) είτε την Μπέτις (4η).

Η κλήρωση των 16 μέχρι και τον τελικό του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

Όλα τα παιχνίδια των “ασπρόμαυρων” στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV, ενώ ο ANT1 θα μεταδίδει ένα παιχνίδι κάθε αγωνιστική.