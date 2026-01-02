Ο Παναθηναϊκός παίρνει δανεικό με οψιόν αγοράς τον Λούκας Τσάβες

Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκας Τσάβες, αφού οι “πράσινοι” έφθασαν σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Τζούνιορς για την επιστροφή του στην Ελλάδα, μετά το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό.

Ο Λούκα Τσάβες αγωνίστηκε για μία διετία στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, αλλά επέστρεψε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς στο τέλος του έτους και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε για να τον κάνει δικό του.

Σύμφωνα με τους Αργεντινούς μάλιστα, οι “πράσινοι” εξασφάλισαν την απόκτηση του 30χρονου τερματοφύλακα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος στη σεζόν, έχοντας οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, η οποία και ανέρχεται στις 850.000 ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του.