Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός παίρνει την αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας Άρτεμις Σπανού

Έτοιμος να ολοκληρώσει μία μετεγγραφική «βόμβα» ο Παναθηναϊκός
Η Άρτεμις Σπανού με την Εθνική Ελλάδας (KLODIAN LATO
Η Άρτεμις Σπανού με την Εθνική Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Μία σπουδαία μετεγγραφική κίνηση αναμένεται να ολοκληρώσει το επόμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός, αφού έχει φθάσει σε καταρχήν συμφωνία με την αρχηγό της Εθνικής μπάσκετ γυναικών της Ελλάδας, Άρτεμις Σπανού.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της τσεχικής Μπρνο και κινήθηκε για την απόκτηση της Άρτεμις Σπανού, επαναφέροντας στο ελληνικό πρωτάθλημα, την αρχηγό της Εθνικής μπάσκετ γυναικών.

Η Άρτεμις Σπανού είναι μία από τις κορυφαίες “ψηλές” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη φετινή σεζόν είχε 14,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ στο Eurocup, ενώ με την Εθνική Ελλάδας “μέτρησε” 16 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά αγώνα, στο πρόσφατο Eurobasket γυναικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
360
136
99
90
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo