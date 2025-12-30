Ο Παναθηναϊκός παίρνει την αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας Άρτεμις Σπανού

Μία σπουδαία μετεγγραφική κίνηση αναμένεται να ολοκληρώσει το επόμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός, αφού έχει φθάσει σε καταρχήν συμφωνία με την αρχηγό της Εθνικής μπάσκετ γυναικών της Ελλάδας, Άρτεμις Σπανού.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της τσεχικής Μπρνο και κινήθηκε για την απόκτηση της Άρτεμις Σπανού, επαναφέροντας στο ελληνικό πρωτάθλημα, την αρχηγό της Εθνικής μπάσκετ γυναικών.

Η Άρτεμις Σπανού είναι μία από τις κορυφαίες “ψηλές” στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη φετινή σεζόν είχε 14,4 πόντους και 7,6 ριμπάουντ στο Eurocup, ενώ με την Εθνική Ελλάδας “μέτρησε” 16 πόντους και 7 ριμπάουντ ανά αγώνα, στο πρόσφατο Eurobasket γυναικών.