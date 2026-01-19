Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την τρίτη φανέλα του με τον Κένεθ Φαρίντ

Μία ακόμη... επιλογή έχουν πλέον και οι οπαδοί του «τριφυλλιού»
Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την τρίτη φανέλα του με τον Κένεθ Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, αλλά παράλληλα παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση της ομάδας, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Φαρίντ.

Με ένα εντυπωσιακό video με τον Κένεθ Φαρίντ στα social media της ομάδας, ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε στους οπαδούς του, τη νέα φανέλα των παικτών του Εργκίν Αταμάν, η οποία και αποτελεί την τρίτη για τη φετινή σεζόν.

Στο video εμφανίζεται και ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ακούγεται να λέει: «Μια φανέλα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι αναμνήσεις. Είναι υπερηφάνεια. Κουβαλά τη φωνή όλων όσων στέκονται δίπλα μας. Και όπου κι αν πηγαίνει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι θα ακουστεί».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pame Stoixima (@pamestoixima)

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να φορέσει τη νέα φανέλα σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια του στη Euroleague.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo