Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την τρίτη φανέλα του με τον Κένεθ Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague, αλλά παράλληλα παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση της ομάδας, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, με πρωταγωνιστή τον Κένεθ Φαρίντ.

Με ένα εντυπωσιακό video με τον Κένεθ Φαρίντ στα social media της ομάδας, ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε στους οπαδούς του, τη νέα φανέλα των παικτών του Εργκίν Αταμάν, η οποία και αποτελεί την τρίτη για τη φετινή σεζόν.

Στο video εμφανίζεται και ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ακούγεται να λέει: «Μια φανέλα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι αναμνήσεις. Είναι υπερηφάνεια. Κουβαλά τη φωνή όλων όσων στέκονται δίπλα μας. Και όπου κι αν πηγαίνει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι θα ακουστεί».

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να φορέσει τη νέα φανέλα σε ένα από τα επόμενα παιχνίδια του στη Euroleague.