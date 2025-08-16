Ο Παναθηναϊκός περιμένει απόψε στην Αθήνα τον Ντάβιντε Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός κινείται σήμερα (16.08.2025) σε ρυθμούς Νταβίντε Καλάμπρια. Οι “πράσινοι” περιμένουν απόψε την άφιξη του Ιταλού μπακ, προκειμένου να ολοκληρώσουν μια σπουδαία μετεγγραφή.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια αναμένεται απόψε στην Αθήνα, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης της πτήσης του στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στις 23:00. Ο Ιταλός άσος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, με ετήσιες καθαρές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός κάνει έτσι την υπέρβαση με τον 28χρονο Ιταλό διεθνή μπακ και καλύπτει με το… παραπάνω το κενό που υπήρξε, μετά την πώληση του Γιώργου Βαγγιανίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.