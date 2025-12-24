Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει τη μικρή φίλη της Ζάλγκιρις που ήθελε τη φανέλα του Κέντρικ Ναν

Υπέροχη κίνηση από την «πράσινη» ΚΑΕ
ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Μία μικρή φίλη της Ζαλγκίρις βρέθηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του Κάουνας με τον Παναθηναϊκό και τράβηξε τα βλέμματα. Η πιτσιρίκα δημιούργησε ένα πλακάτ, με μήνυμα για τον Κέντρικ Ναν, δηλώνοντας θαυμάστριά του και ζητώντας τη φανέλα του.

«Γεια, Κέντρικ Ναν είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορώ να έχω τη φανέλα σου;» ανέφερε στο μήνυμά της η μικρή φίλη της Ζαλγκίρις, με τον Παναθηναϊκό να κινητοποιείται μέσω των social media.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε στα social media την φωτογραφία της και ζήτησε από τους οπαδούς της Ζαλγκίρις να βοηθήσουν να βρεθεί η μικρή φίλαθλος, καθώς ο Ναν έχει κάτι ξεχωριστό για εκείνη.

Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Ναν ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των «πρασίνων», σημειώνοντας 21 πόντους.

