Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε τη δεύτερη μεταγραφική “βόμβα” του το φετινό καλοκαίρι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματίας Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός τάραξε τα νερά της Euroleague με την προσθήκη του Ματίας Λεσόρ, ενός από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε επίπεδο κάτω από τα καλάθια με τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος έκανε “θραύση” την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρτιζάν.

Μετά τον Λούκα Βιλντόζα, αλλά και τους Κώστα Αντετοκούνμπο – Δημήτρης Μωραΐτη οι «πράσινοι» έβαλαν στο ρόστερ τους και τον 28χρονο ψηλό, ο οποίος μέτρησε πέρυσι 12 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,8 κοψίματα με 19,1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ανά ματς στην Euroleague.

