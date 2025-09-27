Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup του μπάσκετ

Όμορφη στιγμή στην έναρξη της σεζόν
Ο Παπανικολάου
Ο Παπανικολάου με το τρόπαιο του Super Cup/(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έστειλε μέσω social media τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Super Cup στη Ρόδο. Αυτή είναι μία κίνηση που δε βλέπουμε πολύ συχνά στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας και έλαβε τα συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού, για την 4η συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup. Οι πράσινοι μπορεί να απουσίαζαν από τη διοργάνωση, λόγω των υποχρεώσεων στην Αυστραλία, έστειλαν όμως τα εύσημά τους στον αιώνιο αντίπαλό τους για τον τίτλο που κατέκτησε.

 

Αν υπολογίσουμε και τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν, με τα πολλά προβλήματα στους τελικούς της GBL, αυτό είναι ένα καλό βήμα μπροστά για το ελληνικό μπάσκετ.

