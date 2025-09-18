Ο Παναθηναϊκός θα έχει στη δωδεκάδα του τον Νεοζηλανδό Μοχάβι Κινγκ στο παιχνίδι με την Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν (18/09/25, 12:30, ΕΡΤ1) στο πρώτο φιλικό για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και για να συμπληρώσει δωδεκάδα θα έχει στην αποστολή του τον Μοχάβι Κινγκ που από τον Μάιο ανήκει στην Ταουράνγκα.

Στη φιλική αναμέτρηση με την Παρτιζάν, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός εξαιτίας των απουσιών των Λεσόρ, Γκριγκόνις, Οσμάν, Χολμς και Σορτς θα αγωνιστούν με τον Νεοζηλανδό Μοχάβι Κινγκ. Ο 23χρονος αγωνίζεται ως γκαρντ και θα βοηθήσει το «τριφύλλι», μιας και όπως είναι λογικό, πέραν της απουσίας του Σορτς, οι Σλούκας και Τολιόπουλος δε θα πάρουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής μετά την παρουσία τους στο Eurobasket με την Ελλάδα.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Τζέριαν Γκραντ, Γιάννης Κουζέλογλου, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Χουάντσο Ερανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου και Ομέρ Γιούρτσεβεν, Μοχάβι Κινγκ

Ο Κινγκ το καλοκαίρι αγωνίστηκε με την Εθνική Νέας Ζηλανδίας στο FIBA Asian Cup και σε 6 αγώνες είχε 17.7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.