Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν σε Super League και Ευρώπη

Οι λόγοι που οδήγησαν τους “πράσινους” σε αυτή την απόφαση, ενόψει Βοτανικού
ΦΩΤΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να χρησιμοποιεί τη φετινή σεζόν το ΟΑΚΑ για τους ευρωπαϊκούς του αγώνες και τη Λεωφόρο για τη Super League, αλλά τη νέα αγωνιστική σεζόν θα υπάρξει μια σημαντική αλλαγή.

Στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποφάσισαν η ομάδα να παίξει όλους τους εντός έδρας αγώνες -ανεξαρτήτου διοργάνωσης- στο ΟΑΚΑ. Η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία των “πρασίνων”, πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους στο νέο υπερσύγχρονο γήπεδό τους στο Βοτανικό, με την απόφασή τους να στηρίζεται στους εξής λόγους.

Συγκεκριμένα, βάσει του αριθμού των εισιτηρίων διαρκείας της τρέχουσας σεζόν, του ενδιαφέροντος του κόσμου και των αγωνιστικών απαιτήσεων, το ανακαινισμένο Ολυμπιακό Στάδιο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συνόλου του Συλλόγου.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα σε πολλαπλάσιο αριθμό φιλάθλων του Παναθηναϊκού να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο της ομάδας. Κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026/27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο γήπεδο, την αγωνιστική περίοδο 2027/28.

