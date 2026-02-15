Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την UEFA για τον αγώνα με τη Ρόμα

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός καλείται να καταβάλει ένα “τσουχτερό” πρόστιμο στην UEFA, για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με τη Ρόμα στη League Phase του Europa League.

Μετά τις σχετικές συνεδριάσεις, η UEFA ανακοίνωσε πρόστιμο ύψους 43.500 ευρώ στον Παναθηναϊκός, για όσα έγραψαν οι παρατηρητές στον αγώνα με τη Ρόμα, στην τελευταία αγωνιστική League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Το ποσό θα κρατηθεί από τα έσοδα που θα έχει ο Παναθηναϊκός από τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία, με τους “πράσινους” να γλιτώνουν πάντως τα χειρότερα.

